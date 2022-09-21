Вице-президент KFC высказался об отказе Мбаппе от участия в фотосессии сборной Франции

Вице-президент KFC и президент Национальной баскетбольной лиги Франции Ален Бераль прокомментировал поведение нападающего «ПСЖ» и французской сборной Килиана Мбаппе.
«У Мбаппе, переживающего кризис юного возраста, был каприз. Это проблема Федерации и Килиана Мбаппе. Не наша. По условиям подписанных контрактов игроки сборной Франции должны участвовать в рекламных мероприятиях.
Мы заплатили за это. При необходимости мы будем отстаивать свои права. Опасаюсь, что финансирование федераций и лиг частными компаниями может прекратиться, если игроки больше не захотят подписывать контракты», — цитирует Бераля L'Equipe.
Ранее 23-летний игрок отказался от участия в маркетинговых мероприятиях в сборной Франции вместе с партнёрами. После того, как Федерация футбола заявила, что пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков национальной команды, Мбаппе поучаствовал в фотосессии.
KFC является партнером Федерации футбола Франции, соглашение рассчитано до 2023 года.
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