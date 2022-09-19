Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от участия в фотосессии национальной команды, сообщает журналист Робин Бэрнер на своей странице в социальных сетях.
Проведение фотосессии запланировано на завтра, 20 сентября. По информации источника, Мбаппе принял решение отказаться от участия в мероприятии, так как продолжает добиваться большего контроля над правами на своё изображение. Отмечается, что проблема заключается не в жадности самого Мбаппе, так как все деньги, которые футболист получает от спонсоров сборной, он жертвует на благотворительность. Разочарование Мбаппе связано с тем, что права на его изображение передаются букмекерским конторам и ресторанам быстрого питания, что его не устраивает.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:
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