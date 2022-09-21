Николай Комличенко: в сборной стараемся переключаться. Хотя вокруг много происходит

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко отметил, что игра за национальную команду помогает отключаться от внешних проблем.

«Мы стараемся переключаться, думать о футболе, хотя понятно, что вокруг много происходит», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее сборная России не была допущена до жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024. Жеребьёвка отборочного этапа турнира пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.