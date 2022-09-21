Кафанов заявил, что Сафонов является основным вратарём сборной России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об основном голкипере национальной команды.

«Вратарский цех РПЛ омолодился. Появилось много молодых вратарей. Чтобы попасть в сборную, надо иметь побольше опыта. Некоторые не отыграли и одного сезона. Но за всеми смотрим, все интересные ребята. Почти во всех топ клубах есть молодые вратари.



Номер один сейчас — Сафонов. Сыграет ли он полный матч — решим позже. Но он начнёт игру», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится в Бишкеке в субботу, 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит провести ещё две встречи.