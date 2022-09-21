Кафанов заявил, что Сафонов является основным вратарём сборной России
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об основном голкипере национальной команды.
«Вратарский цех РПЛ омолодился. Появилось много молодых вратарей. Чтобы попасть в сборную, надо иметь побольше опыта. Некоторые не отыграли и одного сезона. Но за всеми смотрим, все интересные ребята. Почти во всех топ клубах есть молодые вратари.
Номер один сейчас — Сафонов. Сыграет ли он полный матч — решим позже. Но он начнёт игру», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится в Бишкеке в субботу, 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит провести ещё две встречи.
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