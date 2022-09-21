Тренер вратарей сборной России: Худякову доверяют тренеры, но было много ошибок

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал возможность приглашения в национальную команду голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова.



«Нам нужно использовать ситуацию по максимуму, чтобы это время не пропало даром. Есть возможность посмотреть всех игроков. Плохо, что не играем, но можно выжать максимум полезного.



Худякову доверяют тренеры, но у него было много ошибок. Я общался по нему с Гильерме, динамика положительная идёт, но ему надо пройти свой путь, совершить ошибки», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Отметим, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 18-летний голкипер провёл десять матчей, пропустив 18 голов.