Кафанов рассказал, почему вызвал 35-летнего Кержакова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему вызвал 35-летнего голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в национальную команду.



«Песьякова не вызвал, потому что хорошо знаю. Кержаков тот же не всегда первый номер, но когда надо — выходит и играет как надо. Он заслужил вызов в сборную. Один тайм сыграет Матвей, а дальше подумаем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.