«Уфа» объявила о заключении контракта с Заурбеком Плиевым

Защитник Заурбек Плиев заключил контракт с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба. Футболист присоединился к «Уфе» на правах свободного агента.
Плиев — воспитанник «Динамо». В 2009 году защитник покинул команду и вернулся в неё спустя 10 лет. Ранее защитник выступал за такие клубы, как «Спартак-Нальчик», «Астана», «Алания», «Кайрат», грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Всего за «Динамо» Заурбек Плиев провёл 24 матча, в которых отдал одну результативную передачу, заработал четыре жёлтые карточки и одну красную. Напомним, в составе «Уфы» выступает родной брат Заурбека — Константин Плиев.
«Уфа» в 10 матчах набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является владикавказская «Алания» (21).
- 21 сентября 2022
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