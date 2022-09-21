Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Алвес: знаю, насколько я важен для сборной Бразилии

Дани Алвес: знаю, насколько я важен для сборной Бразилии
Комментарии

39-летний бразильский защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес высказался о невызове в национальную команду Бразилии.

«Люди говорят о чемпионате мира больше меня. Я пришёл в клуб, чтобы усердно работать и развиваться, и если это приведёт меня на мундиаль — отлично. Я знаю, что добьюсь этого благодаря тому, что делаю со своей командой. Я знаю, что могу сделать, и насколько я важен для сборной. Я по жизни лев, и независимо от того, в каких джунглях нахожусь, я никогда не стану есть листья», — приводит слова Алвеса Goal.com.

Напомним, сборная Бразилии проведёт товарищеские матчи с национальными командами Ганы и Туниса. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

Новость по теме
Дани Алвес — об инциденте с Винисиусом: проблема не в танцах, а в расистах в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022