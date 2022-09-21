Дани Алвес: знаю, насколько я важен для сборной Бразилии
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39-летний бразильский защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес высказался о невызове в национальную команду Бразилии.
«Люди говорят о чемпионате мира больше меня. Я пришёл в клуб, чтобы усердно работать и развиваться, и если это приведёт меня на мундиаль — отлично. Я знаю, что добьюсь этого благодаря тому, что делаю со своей командой. Я знаю, что могу сделать, и насколько я важен для сборной. Я по жизни лев, и независимо от того, в каких джунглях нахожусь, я никогда не стану есть листья», — приводит слова Алвеса Goal.com.
Напомним, сборная Бразилии проведёт товарищеские матчи с национальными командами Ганы и Туниса. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующий чемпион мира — сборная Франции.
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