Дани Алвес: знаю, насколько я важен для сборной Бразилии

39-летний бразильский защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес высказался о невызове в национальную команду Бразилии.



«Люди говорят о чемпионате мира больше меня. Я пришёл в клуб, чтобы усердно работать и развиваться, и если это приведёт меня на мундиаль — отлично. Я знаю, что добьюсь этого благодаря тому, что делаю со своей командой. Я знаю, что могу сделать, и насколько я важен для сборной. Я по жизни лев, и независимо от того, в каких джунглях нахожусь, я никогда не стану есть листья», — приводит слова Алвеса Goal.com.



Напомним, сборная Бразилии проведёт товарищеские матчи с национальными командами Ганы и Туниса. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующий чемпион мира — сборная Франции.