Бускетс ведёт переговоры о переходе в 2023 году в «Интер Майами», которым владеет Бекхэм

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ведёт переговоры о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», сообщает Diario Sport.



Отмечается, что контракт 34-летнего футболиста с сине-гранатовыми подходит к концу в текущем сезоне.



Бускетс — воспитанник «Барселоны», в составе которой он провёл всю карьеру (с 2008 года). В 686 матчах Серхио забил 18 голов и отдал 36 результативных передач. В «Барсе» полузащитник выиграл 32 трофея. В составе сборной Испании Бускетс провёл 133 матча, он дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012 год) и единожды чемпионом мира (2010).



«Барселона» занимает второе место в таблице в текущем сезоне испанской Примеры, набрав 16 очков после шести встреч. В следующем матче подопечные Хави сыграют в гостях с «Мальоркой» (1 октября, 22:00 мск).

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