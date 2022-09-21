Игроки «Баварии» недовольны поведением Нагельсмана после матчей

Футболисты и руководство «Баварии» недовольны поведением главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана в отдельных эпизодах. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, игроков не удовлетворяет стиль общения наставника после матчей. Так, Юлиан иногда позволяет себе критиковать отдельных спортсменов. Боссы клуба, в свою очередь, считают, что он неправильно подбирает себе одежду на время официальных игр.

«Бавария» не сумела одержать ни одной победы в четырёх последних встречах немецкой Бундеслиги. В трёх матчах клуб из Мюнхена сыграл вничью: с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2), а в последнем туре уступил «Аугсбургу» со счётом 0:1.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом: