ЮАР может принять чемпионат мира 2027 года среди женских сборных

ЮАР готовится подать заявку на проведение женского чемпионата мира по футболу, который должен состояться в 2027 году. Об этом сообщает британское издание BBC.
«NEC (Национальный исполнительный комитет) принял решение, что мы должны подать заявку на проведение чемпионата мира среди женщин в 2027 году. Мы как администрация должным образом проинформируем ФИФА, а затем начнём процесс проведения чемпионата мира», — заявил журналистам исполнительный директор Южноафриканской футбольной ассоциации (Safa) Тебого Мотланте.
В списке конкурентов ЮАР будет совместная заявка трёх европейских стран — Нидерландов, Бельгии и Германии. Также в списке претендентов на то, чтобы принять у себя турнир, находятся Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, которые тоже подали совместную заявку. Однако, по всей видимости, проведение чемпионата Европы в 2025 году, на который они также претендуют, будет иметь для них приоритетное значение.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками:
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