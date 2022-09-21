Женская команда «Сан Диего Вэйв» побила рекорд посещаемости в американской футбольной лиге

В минувшую субботу женская команда из американской футбольной лиги «Сан Диего Вэйв» побила рекорд посещаемости. Как сообщает издание The Guardian, на стадион «Снэпдрейгон» в Сан-Диего пришли более 32 000 болельщиков, которые смогли увидеть победу хозяев со счётом 1:0 над «Энджел Сити».

«Люди будут ценить нашу лигу так же, как мы ценим себя. Если мы играем на маленьких стадионах, похоже, что мы не настоящая профессиональная лига, и нам будет трудно добиться того уважения и доверия, которых мы хотим», — прокомментировала достижение глава женской лиги Джессика Берман.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда 25 000 фанатов посетили игру «Портленд Торнс». Ранее клуб «Сан Диего Вэйв» играл на стадионе вместимостью 6000 зрителей, но с начала этого сезона выступает на более крупном, что и позволило установить рекорд посещаемости.

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