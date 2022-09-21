Александр Коваленко: в Армении говорили, что ждут меня, но конкретики никогда не было
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Российский футболист «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказался о возможном выступлении за сборную Армении.
«Я очень много общался с представителями сборной Армении. Но никогда не было какой-то конкретики. Всегда говорили, что ждут меня. В первую очередь советовался по поводу выбора сборной с родителями. Всегда, когда приходится выбирать, обращаюсь за советом к родным. Учитывал нынешнюю политическую ситуацию, всё хорошо обдумал!» — цитирует Коваленко «РБ Спорт».
19-летний полузащитник является воспитанником «Чертаново». В 2022 году Коваленко стал игроком самарских «Крыльев Советов». За этот клуб футболист в текущем сезоне провёл 10 матчей, в которых смог отметиться одним результативным действием.
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