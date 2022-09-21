Игрок сборной России Коваленко: в «Чертаново» получал 18 тысяч, с премиями бывало до 30
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Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Коваленко рассказал о финансовых условиях в «Чертаново», где он выступал до февраля 2022 года.
«Сколько получал в «Чертаново»? Да там немного было, тысяч 18 в месяц. С премиальными максимум несколько раз до 30 доходило. Тяжело было жить на 18 тысяч в месяц? Да не особо. Мне много не надо, да и брат первое время помогал с финансами. Сколько себя помню, всегда друг друга поддерживали в этом плане.
Изменились ли как-то финансовые условия после перехода? Стало получше, теперь уже сам брату помогаю (смеётся). Почти всё отправляю домой родителям, а сам оставляю себе те же 20–30 тысяч, на месяц мне хватает», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».
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