Чеферин — о недопуске сборной России на Евро-2024: мы даже не можем это обсуждать

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал недопуск национальной сборной России по футболу до жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.

«Это заключение мы приняли не сегодня. Решение для сборной России и клубов об их отстранении было принято до дальнейшего уведомления. Это означает, что мы следим за ситуацией и что, пока мы не примем иного исхода, уже принятое решение будет сохраняться. Таким образом, нам не нужно принимать очередной вердикт каждый раз, когда проводится новое соревнование.



Мы все надеемся, что военная спецоперация закончится как можно быстрее, чтобы национальная команда могла принять участие в наших соревнованиях. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы даже не можем это обсуждать. Это связь политики и спорта. Я ничего не могу сказать и принять решение о том, что, если соглашение будет подписано, они смогут принять участие в соревнованиях. Что мы можем сделать, так это выступать за мир, и мы надеемся, что скоро всё закончится, после чего решим, что делать дальше», — цитирует слова Чеферина издание L'Equipe.

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