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Френки де Йонг назвал сильные качества Роберта Левандовского

Френки де Йонг назвал сильные качества Роберта Левандовского
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о партнёре по команде, польском форварде Роберте Левандовском.

«Роберт Левандовски — очень приятный человек. Он один из лучших игроков в мире и отличный нападающий. Он силён, может держать мяч, его техника очень хороша, он много бегает и забивает много голов», — приводит слова Френки де Йонга Mundo Deportivo.

Отметим, 22 сентября де Йонг сыграет против Левандовского в матче 5-го тура Лиги наций Польша – Нидерланды.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за каталонский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.

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