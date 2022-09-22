Френки де Йонг назвал сильные качества Роберта Левандовского

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о партнёре по команде, польском форварде Роберте Левандовском.
«Роберт Левандовски — очень приятный человек. Он один из лучших игроков в мире и отличный нападающий. Он силён, может держать мяч, его техника очень хороша, он много бегает и забивает много голов», — приводит слова Френки де Йонга Mundo Deportivo.
Отметим, 22 сентября де Йонг сыграет против Левандовского в матче 5-го тура Лиги наций Польша – Нидерланды.
Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за каталонский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.
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