Польша — Нидерланды. Депай докажет Хави, что не хуже Левандовского

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Польша — Нидерланды. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех поляков оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Нидерланды 22 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Польша — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Польша — Нидерланды (22.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, возвращается Лига наций. На 22 сентября запланировано 10 матчей 5-го тура. В одном из них встретятся Польша и Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После возвращения Луи ван Гала на должность главного тренера дела у сборной Нидерландов пошли в гору. За семь матчей отборочного цикла ЧМ-2022 она не потерпела ни одного поражения при ничьих с Норвегией (1:1) и Черногорией (2:2). Во всех остальных встречах одержала победы, в том числе над Турцией (6:1). Таким образом, добыла прямую путёвку на грядущий мундиаль.

Левандовски на ЧМ-2022 сыграет с капитанской повязкой в цветах флага Украины.

В текущем розыгрыше Лиги наций оранжевые выступили не менее впечатляюще. За четыре стартовых тура соревнования они не потерпели ни одного поражения при ничейном результате как раз с Польшей (2:2). Победы одержали над Бельгией (4:1) и Уэльсом (2:1 и 3:2). Стоит отметить, что мирный исход с поляками совсем не закономерен.



Голландцы превзошли соперника по всем параметрам. Они чаще владели мячом, соорудили гораздо больше опасных атак и, разумеется, нанесли больше ударов, в том числе в створ. Подвёл национальную команду её капитан — Мемфис Депай. Он не реализовал удар с «точки» в компенсированное ко второму тайму время. Нападающий попал в штангу. Есть шанс реабилитироваться!

Сборной Польши, несмотря на наличие в арсенале суперрезультативного нападающего — Роберта Левандовского, пришлось в квалификации ЧМ-2022 далеко не так сладко, как Нидерландам. За 10 туров группового этапа она одержала только шесть побед — над Андоррой (3:0 и 4:1), Албанией (4:1 и 1:0) и Сан-Марино (7:1 и 5:0).

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Вничью поляки сыграли с Венгрией (3:3) и Англией (1:1). Поражения также потерпели от венгров (1:2) и англичан (тоже 1:2). Таким образом, они заняли второе место в группе и отправились в плей-офф. Полуфинал квалификации «белые орлы» миновали не без удачи — за счёт того, что национальную команду России исключили, а в финале поляки обыграли Швецию (2:0).

За четыре тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций бело-красные одержали только одну победу — над Уэльсом (2:1). Вничью, как мы уже отметили, сыграли с Нидерландами, а поражения потерпели от Бельгии (1:6 и 0:1). Роберт Левандовски забил за этот период только один мяч, что совсем на него не похоже.



С тех пор многое изменилось. Форвард перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Барселону» и уже успел забить 11 голов во всех официальных турнирах за новый клуб. Вот только, бóльшая часть этих мячей пришлась на долю аутсайдеров и середняков. Поразить ворота «Райо Вальекано» в матче 1-го тура Примеры и «Баварии» во встрече 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов — он не сумел.



Безусловно, Левандовски большой мастер. И ни для кого не станет сюрпризом, если он сумеет забить в грядущем матче. Тем более встреча состоится в Польше. Но мы бы отдали предпочтение голландцам. Как мы помним, под руководством опытнейшего наставника оранжевые на чемпионате мира 2014 года выиграли бронзу. Предлагаем взять П2 за коэффициент 2.06.

К тому же здесь прослеживается борьба двух нападающих «Барселоны». С появлением Роберта Левандовски в составе каталонского клуба, у Депая отняли почти всё игровое время. Мемфис очень недоволен этим и затаил обиду на поляка, а также тренера «Барсы». Недавно форвард выступил с заявлением, что хочет играть больше и чаще, а также рассказал, что с нетерпением ждёт матчей сборных. Они наступили, и уже в первой встрече он может доказать Хави, что ничуть не хуже Роберта справляется со своими обязанностями. Нельзя забывать и о том, что номер Депая президент отдал поляку.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Польша — Нидерланды 22 сентября 2022 года

Сборная Польши не относится к андердогам и вполне может претендовать как минимум на ничью. Всё-таки у неё есть грозное оружие — Роберт Левандовски. Однако при ван Гале Нидерланды заметно прибавили и не потерпели ещё ни одного поражения. Они чудом не выиграли в первом матче. Думается, проведут работу над ошибками и сумеют преуспеть в ответной игре.



Ставка: победа Нидерландов за коэффициент 2.06.

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