Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот в матче с Шотландией в Лиге наций

Национальная команда Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот сборной Шотландии в матче перенесённого 1-го тура Лиги наций со сборной Шотландии. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.

Всего за матч сборная Украины нанесла три удара, из которых ни одного не пришлось в створ ворот. Сборная Шотландии, в свою очередь, нанесла 20 ударов по воротам, из которых семь были в створ.

После этого поражения сборная Украины потеряла первое место в турнирной таблице своей группы. Теперь украинцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. Сборная Шотландии находится на первом месте, записав в свой актив девять очков.