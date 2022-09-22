«Никогда не устраивал базар в раздевалке». Жиру – о вызове в сборную в отсутствие Бензема

Нападающий «Милана» Оливье Жиру, вызванный в сборную Франции на сентябрьские матчи Лиги наций с Австрией и Данией, рассказал о своей приверженности коллективу, а также ответил на вопросы о Кариме Бензема и о том, могут ли они оба быть в заявке национальной команды на чемпионат мира.
«У нас был разговор с тренером. Я знаю о том, что в сборной Франции существует установленная иерархия, и уважаю это. При этом всегда нахожусь рядом, чтобы помогать команде, привносить в неё свои лучшие качества. Знаю, как своей игрой сделать так, чтобы вернуться. Даже находясь на скамейке запасных, я всегда был верен целям команды. И никогда не устраивал базар в раздевалке – это тоже важный момент, который нужно учитывать.
Я – командный игрок и полностью за коллектив. Когда Карим забил на Евро, я был первым, кто поздравил его, запрыгнул на него. Моё душевное состояние остаётся неизменным. Будем ли мы оба в списке игроков на чемпионат мира? Моя мотивация прежняя, и решимость тоже. Так будет и дальше, а решение – за тренером», – приводит слова Жиру RTL France.
Два года назад Бензема, отвечая в интервью на вопрос о Жиру, сказал, что не стоит путать Формулу-1 с картингом. На это Оливье ответил, что если так, то он по крайней мере является чемпионом мира по картингу. После этого в СМИ не раз поднималась тема напряжённости в отношениях Бензема и Жиру.
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