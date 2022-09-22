В Англии могут перенести время начала футбольных матчей из-за энергетического кризиса

Ряд английских футбольных клубов рассматривают вариант, при котором матчи будут начинаться в обеденное время из-за энергетического кризиса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клубы Английской футбольной лиги и Кубка Англии будут рассматривать перенос игр на обеденное время. Отмечается, что 63% из 40 клубов, в том числе 12 команд из английской футбольной лиги, заявили, что если бы им разрешили, то они рассмотрели бы возможность более раннего начала матчей, чтобы помочь сократить счета за электроэнергию.

Отмечается, правительство Англии обязалось поддерживать предприятия в связи с растущими затратами на электроэнергию, но неясно, принесёт ли это пользу футбольным клубам и как долго продлится такая поддержка, а обеспокоенность по поводу кризиса стоимости жизни среди клубов, не входящих в Премьер-лигу, остаётся высокой.