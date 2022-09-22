Кузяев: сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство
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Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал информацию, что бразильские футболисты санкт-петербургского клуба Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство
Сначала не поверил в новость о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Но после оказалось, что это правда. Не знаю, зачем им гражданство. Они бы точно пригодились нашей сборной, выиграли Олимпийские игры. Не знаю о других иностранцах, хотели бы они получить российское гражданство.
Если Малком и Клаудиньо недавно продлили контракт, значит им здесь тут нравится и это хорошо для команды. Им в России все нравится", — переадаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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