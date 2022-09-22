Карпин: Сафонов сказал у меня слабый удар? Главное гол забить

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на слова голкипера сборной Матвея Сафонова про удар наставника национальной команды.
«Сафонов сказал у меня слабый удар? Главное забить гол, а не сильно пробить по воробьям», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Отметим, что в настоящий момент в составе сборной России вызваны четыре голкипера. Помимо Матвея Сафонова («Краснодар») на сборе присутствуют: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на «стадионе имени Долона Омурзакова». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.
- 22 сентября 2022
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