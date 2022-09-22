«Барселона» определилась с заменой Пике, который может покинуть клуб летом 2023 года

«Барселона» может подписать защитника «Атлетик Бильбао» Иньиго Мартинеса летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что 31-летний игрок является приоритетным вариантом в списке клуба в случае, если команду покинет Жерар Пике. Контракт футболиста с «Барселоной» закончится летом 2023 года, если защитник отыграет менее 35% игрового времени в текущем сезоне.
Летом 2022 года клуб сообщил Пике, что у него будет меньше игрового времени в предстоящем сезоне. Игрок остался в команде, чтобы побороться за место в стартовом составе. Контракт Мартинеса с «Атлетиком» также действует до лета 2023 года, поэтому он сможет перейти в «Барселону» в качестве свободного агента.
Летом сине-гранатовые уже договорились с Мартинесом о переходе и контракте на четыре года, но трансфер сорвался из-за трансфера в «Барсу» Жюля Кунде и нежелания клуба из Бильбао отдавать важного игрока.
Топ голевых передач 6-го тура Ла Лиги:
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