Лаксальт: думаю, в следующем сезоне Россию вернут в еврокубки

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт считает, что в следующем сезоне российские клубы и сборные будут возвращены в международные турниры.
«Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, всё-таки не я принимал данное решение. Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные вновь будут играть в Европе», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».
Напомним, вчера стало известно, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
- 22 сентября 2022
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