«Атлетико» наказал трёх фанатов за расистские кричалки в адрес Винисиуса

Мадридский «Атлетико» смог идентифицировать и наказать трёх болельщиков клуба, которые были уличены в расистских выкриках в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора перед встречей команд. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

«Атлетико» продолжает пытаться найти больше участников этого злополучного скандирования, которое он осудил с первого момента и которое, к счастью, не повторилось на стадионе, где были и другие фанаты, в том числе «Реала».



Поскольку это событие произошло за пределами стадиона и полиция работала, не сообщая клубу подробностей своего собственного расследования, оказалось непросто установить других авторов этой песни, хотя мадридская команда работает над этим.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса: