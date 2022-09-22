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«Атлетико» наказал трёх фанатов за расистские кричалки в адрес Винисиуса

«Атлетико» наказал трёх фанатов за расистские кричалки в адрес Винисиуса
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Мадридский «Атлетико» смог идентифицировать и наказать трёх болельщиков клуба, которые были уличены в расистских выкриках в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора перед встречей команд. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

«Атлетико» продолжает пытаться найти больше участников этого злополучного скандирования, которое он осудил с первого момента и которое, к счастью, не повторилось на стадионе, где были и другие фанаты, в том числе «Реала».

Поскольку это событие произошло за пределами стадиона и полиция работала, не сообщая клубу подробностей своего собственного расследования, оказалось непросто установить других авторов этой песни, хотя мадридская команда работает над этим.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:

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