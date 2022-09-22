Тчуамени: здорово, если мой трансфер в «Реал» помог «Бордо» выжить

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени пошутил, что своим удалением в прошлогоднем матче Лиги 1 с «Бордо» пытался помочь бывшему клубу добиться результата с «Монако», а также высказался на тему того, что его трансфер в мадридский клуб помог французской команде избежать последствий из-за финансовых проблем (сообщается, что «Бордо» получил около € 6 млн).
«Я сделал всё для «Бордо». Даже когда я играл против них в прошлом году, я получил красную карточку, чтобы позволить им выиграть матч с «Монако», но, к сожалению для них, они смогли добиться только ничьей.
Если я помог им финансово благодаря своему трансферу, это здорово, это позволит клубу выжить. Как и многие любители футбола, я боялся за них. Они — знаковая фигура французского футбола. В Лиге 2 они смогли сократить ущерб, потому что находились на грани банкротства. Сейчас, думаю, они находятся в процессе реструктуризации клуба, поэтому я надеюсь, что они смогут восстановиться как можно быстрее», — цитирует слова Тчуамени Get French Football News.
«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал шестую победу подряд в Ла Лиге:
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