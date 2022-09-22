Бывший спортдиректор «Барселоны» — о Неймаре: не раз доводил его до слёз

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санльеи рассказал о том, как в последние дни пребывания Неймара в каталонском клубе пытался уговорить бразильца остаться в команде.

«Я уже много раз говорил, что проблема в данном случае была в голове игрока. Мальчику плохо, у него много личных проблем, он очень растерян и уязвим. Таким образом, он ошибочно полагал, что, убегая из «Барселоны», он также убегает и от своих проблем, хотя на самом деле ему нужно было смотреть им в лицо и не уходить. Я неоднократно разговаривал с ним напрямую, я не раз доводил его до слёз, и он неоднократно признавался мне, что чувствует себя потерянным», — цитирует слова Санльеи издание Marca.

Затем в СМИ просочилась цифра о подписном бонусе бразильца — € 64,4 млн. Отец Неймара был в бешенстве из-за данного казуса и потребовал у руководства клуба выплаты этой суммы своему сыну, но сине-гранатовые отказались, после чего футболист покинул команду и перешёл в «ПСЖ».

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