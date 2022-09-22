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Месси подтвердил Лапорте, что готов рассмотреть предложение «Барселоны»

Месси подтвердил Лапорте, что готов рассмотреть предложение «Барселоны»
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что будет готов рассмотреть предложение каталонского клуба, утверждает The Forbes. По данным источника, президент «Барсы» в последние месяцы контактировал с аргентинцем и интересовался, может ли тот вернуться в каталонский клуб в будущем. Также Лапорта принёс игроку извинения за то, что клуб не смог ранее продлить с ним контракт.

Утверждается, что Месси отказался обсуждать переход в настоящее время. Аргентинец не планирует покидать парижский клуб до чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Но после турнира он будет готов обсудить варианты.

Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В парижский клуб аргентинец перебрался перед началом прошлого сезона.

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