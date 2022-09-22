Месси подтвердил Лапорте, что готов рассмотреть предложение «Барселоны»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что будет готов рассмотреть предложение каталонского клуба, утверждает The Forbes. По данным источника, президент «Барсы» в последние месяцы контактировал с аргентинцем и интересовался, может ли тот вернуться в каталонский клуб в будущем. Также Лапорта принёс игроку извинения за то, что клуб не смог ранее продлить с ним контракт.
Утверждается, что Месси отказался обсуждать переход в настоящее время. Аргентинец не планирует покидать парижский клуб до чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Но после турнира он будет готов обсудить варианты.
Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В парижский клуб аргентинец перебрался перед началом прошлого сезона.
Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись:
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