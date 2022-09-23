«На ближайшие матчи останется». В «Локомотиве» рассказали о будущем Циннбауэра

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал дальнейшее будущее Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера команды.

«Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять Йозеф Циннбауэр. У нас был короткий отрезок, когда провели три матча за восемь дней, где практически не было возможности вести полноценный тренировочный процесс. Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице.

Останется ли Циннбауэр главным тренером? На ближайшие матчи останется. Потому что, если результатов не будет, надо будет принимать решение», — цитирует слова Леонченко «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» находится на 12-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в опасной близости от зоны стыковых матчей. После 10 встреч команда набрала девять очков.