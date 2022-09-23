Левандовски не нанёс ни одного удара по воротам Нидерландов в матче Лиги наций

Лидер и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски не просто не отметился результативными действиями, а ушёл с поля без нанесённых ударов после матча Лиги наций со сборной Нидерландов. Игра завершилась поражением поляков дома со счётом 0:2.



Левандовски вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он три раза шёл в обводку, и только одна из попыток оказалась успешной. Роберт отдал 27 передач, из которых 24 были точными. При этом он девять раз потерял мяч. По удару в створ в составе польской сборной нанесли Пётр Зелиньски из «Наполи» и Никола Залевский из «Ромы».



Матч Польша – Нидерланды состоялся 22 сентября в Варшаве. Гости победили благодаря мячам Коди Гакпо (в первом тайме) и Стивена Бергвейна (после перерыва). После пяти туров Нидерланды возглавляют группу с 13 очками, вторые – бельгийцы (10 очков), а поляки – третьи (четыре очка) и опережают только Уэльс.

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