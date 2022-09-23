Фото: Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy.
Ролик длится более 10 минут, но появление Моуринью в нём короткое. Он появляется в кадре и делает жест молчания. Примечательно, что в песне использовано известное высказывание тренера 2014 года, когда он возглавлял «Челси»: «Я бы предпочел промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы».
В июле 2021-го он возглавил «Рому». Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. В сезоне-2021/22 португалец привёл команду к победе в Лиге конференций.
После семи туров чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 13 очков. В следующем туре «Рома» встретится с «Интером». Матч состоится 1 октября.
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