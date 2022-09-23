Михаил Кержаков: произошедшее с братом в «Пари Нижний Новгород» несправедливо

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков прокомментировал увольнение из «Пари Нижний Новгород» родного брата — Александра Кержакова, который был главным тренером клуба.



«Сильно ли переживал? Однозначно. У него были планы на следующий сезон, размышлял об этом. Он жил, горел работой в клубе. Порой переживания были очень сильными. По мне, произошедшее с ним несправедливо. Надеюсь, скоро он вернётся к работе. «Локомотив»? Не знаю, но это было бы неплохо», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



39-летний Кержаков возглавлял «Пари Нижний Новгород» с 2021 по 2022 год. В прошедшем сезоне под его руководством клуб занял 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.



Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»: