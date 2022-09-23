Буффон: я знаю, чего стою. Мне не нужно восьми титулов Лиги чемпионов, чтобы понять это

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о мотивации продолжать профессиональную карьеру.



«Я продолжаю играть по многим причинам. Я всё еще чувствую себя сильным и конкурентоспособным. Я нахожусь в возрасте, когда могу решить уйти на пенсию, когда захочу, но у моего выбора всегда были причины. Я вернулся в «Парму», потому что счастлив, видя, как гордятся болельщики тем, что я снова защищаю ворота клуба.



Я выиграл многие титулы в своей жизни, но также не сумел выиграть некоторые трофеи. Мне не нужно, например, восьми титулов Лиги чемпионов, чтобы понять, насколько я хорош. Даже не выигрывая их, я знаю, чего я стою», — приводит слова Буффона Football Italia.



Отметим, что 44-летний голкипер ни разу за свою карьеру на выигрывал Лигу чемпионов.

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