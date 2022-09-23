Мальдини не включил Роналду в тройку лучших футболистов, которых он видел
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Легендарный защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини назвал тройку лучших футболистов, которых он видел. Интересно, что в свой список Мальдини не включил португальского форварда Криштиану Роналду.
В топ-3 футболистов по версии Мальдини вошли Лионель Месси, Диего Армандо Марадона и бразилец Роналдо.
«Тремя величайшими игроками, которых я видел, являются Лионель Месси, Диего Марадона и Роналдо Розарио», — приводит слова Мальдини интернет-портал Sportskeeda.
Напомним, сейчас Мальдини занимает должность технического директора «Милана». Недавно он продлил контракт с клубом до 2024 года. В прошлом сезоне «россонери» впервые за 10 лет стали чемпионами Италии.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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