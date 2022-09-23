Вратарь «Зенита» Кержаков объяснил, почему команде сложно играть с «Ахматом» в Грозном

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков объяснил, почему команде сложно играть с «Ахматом» в Грозном.
«Ахмат» очень мощно настраивается на матчи в Грозном. Это прямо домашняя команда. Хотя мы с ними неплохо начали – доминировали. А потом удаление. Не смогли прийти в себя. Так что наша вина. На моей памяти был только один матч в Грозном, когда мы скрутились 2:4, ещё при Виллаш-Боаше. Они тогда выглядели очень здорово, мы проиграли без шансов. В остальных играх, скорее, сами отдавали. Дело случая», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
По итогам 10 проведённых встреч в рамках розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» выдал лучший старт в истории чемпионата.
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».
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