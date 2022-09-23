Стрепетов: Кассьерра станет нападающим, как только его примут бразильцы «Зенита»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре нападающих сине-бело-голубых – Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. По его мнению, чтобы заиграть в «Зените», форварды должны вписаться в систему игры атакующей группы бразильцев.

«У Кассьерры ноль голов в РПЛ, а у Сергеева — четыре? Им нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита» для того, чтобы начать забивать. Они только сейчас начинают привыкать к Малкому, Клаудиньо и Венделу. Уверен, что оба будут выглядеть хорошо.

Кассьерру я хорошо знаю по «Сочи». Там был мощный треугольник с Нобоа и Юсуповым. Они понимали друг друга с полуслова. Кассьерра потихоньку вписывается в «Зенит». Он практически не теряет мяч, хорошо работает с отскоком, ждёт передач в штрафную. Но нужно время. Как только его примут бразильцы, то он станет нападающим.

Меня интересует судьба Ивана и Мантуана. Хавбек очень заряжен на ворота, играет в европейский футбол — это меньше работы с мячом, нацеленность на ворота, раз-два — и атака ворот. Но вопрос — станут ли они игроками стартового состава», — приводит слова Стрепетова Legalbet.

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи». В прошлом сезоне в составе сочинцев Матео занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.