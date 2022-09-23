Стал известен предварительный срок восстановления Кунде
Поделиться
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может пропустить от трёх до четырёх недель, сообщает Marca. По информации источника, у 23-летнего французского игрока подозрение на разрыв бицепса бедра. В ближайшее время он пройдёт дополнительное медицинское обследование.
Защитник национальной команды Франции Жюль Кунде получил травму по ходу матча 5-го тура Лиги наций УЕФА с Австрией. Футболист не смог продолжить встречу, вследствие чего на 23-й минуте игры наставник команды Дидье Дешам заменил его на Вильяма Салиба.
По ходу нынешнего сезона Кунде пять раз выходил в футболке «Барселоны» — трижды в испанской Ла Лиге и дважды во встречах Лиги чемпионов.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:01
-
17:51
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:30
-
15:23
Партнерский контент