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Стал известен предварительный срок восстановления Кунде

Стал известен предварительный срок восстановления Кунде
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Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может пропустить от трёх до четырёх недель, сообщает Marca. По информации источника, у 23-летнего французского игрока подозрение на разрыв бицепса бедра. В ближайшее время он пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Защитник национальной команды Франции Жюль Кунде получил травму по ходу матча 5-го тура Лиги наций УЕФА с Австрией. Футболист не смог продолжить встречу, вследствие чего на 23-й минуте игры наставник команды Дидье Дешам заменил его на Вильяма Салиба.

По ходу нынешнего сезона Кунде пять раз выходил в футболке «Барселоны» — трижды в испанской Ла Лиге и дважды во встречах Лиги чемпионов.

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