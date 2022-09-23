«Зенит» разгромил «Ростов» в матче заключительного этапа женской Суперлиги

Сегодня, 23 сентября, во 2-м туре заключительного этапа женской Суперлиги на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге состоялся матч между местным «Зенитом» и «Ростовом». Финальный свисток Ксении Горячевой зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче на 21-й минуте открыла защитница «Зенита» Вероника Куропаткина: девушка воспользовалась ошибкой вратаря «Ростова» Кристины Фёдоровой, которая пролетела мимо мяча после подачи, и отправила его в пустые ворота. На 72-й минуте преимущество «Зенита» развила Кики: нападающая из Гаити убежала один на один с вратарём и спокойно реализовала этот выход. Итоговый счёт установила всё та же Куропаткина: Вероника отличилась головой после подачи углового.



«Зенит» набрал 29 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Ростов» (15) — четвёртый. Также борьбу за медали продолжают «Локомотив» (21) и ЦСКА (20). Их матч начинается сегодня в 20:00.