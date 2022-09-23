Валерий Климов пополнил тренерский штаб «Факела»
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Тренерский штаб «Факела» пополнил Валерий Климов. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. Специалист ранее работал в «Химках», «Арсенале», «Томи» и «Балтике».
В качестве игрока Климов выступал за орловский «Спартак», «Горняк» из Хромтау, московское «Торпедо», «Аланию», «Арсенал», «Торпедо-ЗИЛ», «Рубин» и «Томь». Подопечные Дмитрия Пятибратова занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Команда набрала восемь очков в 10 играх турнира. Воронежский клуб находится в зоне стыковых матчей. Ниже в соревнованиях находятся только московское «Торпедо» и «Урал». В национальном первенстве лидирует «Зенит», который набрал 26 очков. Ниже располагаются «Ростов», ЦСКА и «Краснодар» соответственно.
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