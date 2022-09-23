Серхио Бускетс рассказал о своём будущем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не смог однозначно сказать, станет ли этот сезон для него последним в составе родной команды.

«Я не могу вам ничего сказать, потому что нет никакой информации. Мне это казалось пустяком из-за всех появившихся слухов. Ничего официального. Я посмотрю, как мои дела сложатся в этом сезоне. Я хочу насладиться игрой, а потом приму решение. Понятно, что мне не 20 лет. Априори это последний год моего контракта, но сейчас озвучены версии, которые являются ложными», — приводит слова Бускетса Marca.

Ранее сообщалось, что 34-летний Бускетс хочет доиграть свой контракт с «Барселоной» (лето-2023), а потом перейти в клуб МЛС.

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