Бускетс высказался о возможном подписании Субименди в качестве сменщика в «Барселону»

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал возможное подписание в команду хавбека «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. 23-летний футболист, согласно слухам, должен заменить Бускетса в составе у сине-гранатовых.
«Субименди — отличный игрок, но он из «Реала Сосьедад». Не знаю, заинтересована ли в нём «Барселона». И в сборной Испании, и в «Барселоне» игра очень позиционная. Нужно поддерживать атаки, искать партнёра. Тренер ищет очень похожих игроков, которые усваивают манеру игры», — приводит слова Бускетса Marca.
Субименди в шести матчах чемпионата Испании отдал результативную передачу. Его соглашение с «Сосьедадом», воспитанником которого он является, истекает в 2025 году.
Гол Мендеса в ворота «Эльче» с паса Субименди. Видеоролик:
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