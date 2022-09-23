Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Грузией и Северной Македонией. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте игрок гостей Боян Миовски отправил мяч в свои ворота.

Гол Бояна Миовски:

Гол Кварацхелии:

На 64-й минуте Хвича Кварацхелия после передачи Буду Зивзивадзе укрепил преимущество команды Вилли Саньоля.

После пяти туров Грузия занимает первое место в Лиге 1 группе С. Команда набрала 13 очков. Северная Македония находится на втором месте. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.



Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.