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Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию

Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию
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Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Грузией и Северной Македонией. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте игрок гостей Боян Миовски отправил мяч в свои ворота.

Гол Бояна Миовски:

Гол Кварацхелии:

На 64-й минуте Хвича Кварацхелия после передачи Буду Зивзивадзе укрепил преимущество команды Вилли Саньоля.

После пяти туров Грузия занимает первое место в Лиге 1 группе С. Команда набрала 13 очков. Северная Македония находится на втором месте. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 5-й тур
23 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Северная Македония
1:0 Миовски – 35' (автогол)   2:0 Кварацхелия – 64'
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