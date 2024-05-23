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Сергей Юран: перезарядился и готов к работе, руки уже чешутся

Сергей Юран: перезарядился и готов к работе, руки уже чешутся
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Известный российский тренер Сергей Юран заявил о готовности вернуться к своей профессиональной деятельности.

«Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт — ещё раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю. Хочется окунуться в работу. Футбол — это наркотик, поэтому без него никуда (смеётся). Только не к сожалению, а к счастью», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последним местом работы Юрана был «Пари Нижний Новгород», который он тренировал с апреля 2023 года по 29 апреля 2024 года. За этот период под руководством 54-летнего специалиста нижегородский клуб провёл 43 матча во всех соревнованиях, в которых 13 раз одержал победу, 6 раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

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