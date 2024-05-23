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Грилиш может стать игроком «Баварии» этим летом — The Sun

Грилиш может стать игроком «Баварии» этим летом — The Sun
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28-летний вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш может стать игроком мюнхенской «Баварии», сообщает английское издание The Sun.

По информации источника, помимо переговоров по контракту с бельгийским специалистом Венсаном Компани, ведутся разговоры об усилении команды. Возможный будущий тренер немецкого клуба является большим поклонником таланта английского футболиста, и руководству кажется привлекательной связка Грилиша с Гарри Кейном.

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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