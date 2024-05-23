Агент: «Оренбург» изъявлял желание продолжить сотрудничество с Прохиным

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 22-летнего центрального защитника «Оренбурга» Данилы Прохина, арендованного минувшей зимой у «Ростова», высказался относительно будущего своего клиента.

«Де-юре после последнего матча за «Оренбург» Прохин должен вернуться в расположение «Ростова». А де-факто – посмотрим. Впереди важные матчи. «Оренбург» изъявлял желание продолжить сотрудничество с ним. Думаю, переговорный процесс в ближайшее время начнётся. Сейчас клубу важно решить задачу по сохранению прописки в РПЛ. Многие до сих пор не понимают, где начнут следующий сезон», – сказал Голяна «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Прохин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 1294 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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