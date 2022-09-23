Непомнящий — о сборной России: ожиданий от матча с Киргизией нет — они нам по зубам

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Киргизией.
«Сборной России нужно играть — это несомненно. Ожиданий от матча особо нет. Сборная Киргизии нам по зубам. Повторюсь, что сборной нужны такие матчи. В каком-то смысле вызванные игроки — лучшие на данный момент. Но на плечах футболистов всегда будет ответственность за национальный футбол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.
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