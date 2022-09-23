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Вратарь «Ньюкасла» играет за сборную Англии впервые за 121 год

Вратарь «Ньюкасла» играет за сборную Англии впервые за 121 год
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Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Италией и Англией. Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)» в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу итальянцев.

В стартовом составе англичан вышел вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп. Поуп — второй вратарь «сорок», сыгравший за национальную команду Англии. Последний раз в 1901 году ворота «львов» защищал Мэттью Кингсли.

Гол Распадори. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице Группы 3 на второе место. Англия с двумя очками за тур до окончания группового этапа вылетела из Лиги А в Лигу B.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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