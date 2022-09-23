Финляндия и Румыния разделили очки в матче Лиге наций
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В Хельсинки на стадионе «Олимпиастадион» завершился матч 5-го тура Лиги наций. В Лиге B встречались сборные Финляндии и Румынии. Матч закончился со счётом 1:1.
Уже на 12-й минуте Теэму Пукки открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Ему ассистировал Онни Валакари. Но удержать победу команде из Финляндии не удалось. На 52-й минуте Флорин Тэнасе восстановил равновесие в счёте. Результативную передачу сделал Никусор Банку.
Сборная Финляндии поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав пять очков. В свою очередь, Румыния занимает четвёртое место, набрав четыре очка.
В следующем туре Финляндия сыграет в гостях с Черногорией. В свою очередь, команда Румынии будет принимать сборную Боснии и Герцеговины.
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