Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деклан Райс: поверьте мне, сборная Англии будет играть хорошо

Деклан Райс: поверьте мне, сборная Англии будет играть хорошо
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций со сборной Италии. Встреча закончилась со счётом 1:0. Из-за этого поражения Англия лишилась шансов сохранить прописку в Лиге А. Подопечные Гарета Саутгейта набрали лишь два очка в пяти турах.

«Конечно, этот результат расстраивает. Мы стараемся выиграть каждый турнир, в котором участвуем. В Лиге наций мы опустились ниже наших стандартов. Но мне не кажется, что мы сегодня играли действительно плохо. Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше, чем летом.

Дело не в том, что мы не создаём моменты. Я вижу это во время тренировок. Мы забиваем мячи. Поверьте мне, мы будем хороши», — сказал Райс в эфире Channel 4.

Новость по теме
Сборная Англии не одержала ни одной победы в Лиге наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022