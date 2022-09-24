Деклан Райс: поверьте мне, сборная Англии будет играть хорошо
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций со сборной Италии. Встреча закончилась со счётом 1:0. Из-за этого поражения Англия лишилась шансов сохранить прописку в Лиге А. Подопечные Гарета Саутгейта набрали лишь два очка в пяти турах.
«Конечно, этот результат расстраивает. Мы стараемся выиграть каждый турнир, в котором участвуем. В Лиге наций мы опустились ниже наших стандартов. Но мне не кажется, что мы сегодня играли действительно плохо. Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше, чем летом.
Дело не в том, что мы не создаём моменты. Я вижу это во время тренировок. Мы забиваем мячи. Поверьте мне, мы будем хороши», — сказал Райс в эфире Channel 4.
Новость по темеСборная Англии не одержала ни одной победы в Лиге наций
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