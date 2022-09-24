Босния и Герцеговина вышла в Лигу A Лиги наций

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций Лиги B группы 3, в котором встречались команды Боснии и Герцеговины. Боснийцы одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в компенсированное время первого тайма, отличился Эрмедин Демирович, которому ассистировал Эдин Джеко.

Благодаря этому выигрышу подопечные Ивайло Петева вышли в Лигу 1 Лиги наций. В Лигу 1 выходят команды, которые заняли первые позиции в Лиге B.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Черногория с семью очками занимает второе место. В заключительном туре Босния и Герцеговина сыграет в гостях с Румынией, а Черногория будет принимать Финляндию.